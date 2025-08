Als Mann sieht, wie Golden Retriever auf Rap-Song reagiert, kann er nicht aufhören zu lachen

Die Hündin Ellie verstand die Welt nicht mehr - woher kamen all diese Kommandos? © Bildmontage: TikTok/Screenshot/elliegoldenlife (2)

Als Bubolz kürzlich ein wenig Musik im Haus der Familie einschaltete, bemerkte er plötzlich, dass die Vierbeinerin bei einem bestimmten Lied immer wieder über den Boden rutschte.

Verwundert betrachtete er Ellie eine Weile - und merkte kurz darauf, was Sache war: So lief über die Lautsprecher gerade das Lied "Get Low" von Lil Jon & The East Side Boyz. Und darin rappt der Künstler immer wieder "back, back, back it up" - zu Deutsch also in etwa: "zürück, zurück, zurück damit".

Für den Goldie ein ganz klares Kommando: Da wollte jemand ganz klar, dass Ellie einen Schritt zurück macht.

Immer wieder, wenn im Lied das Wort "back" gesungen wird, weicht sie also zurück. Bubolz, der dabei neben ihr sitzt, kann nicht anders, als laut zu lachen.