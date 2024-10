Als Mann sieht, womit sein Pitbull nach Hause kommt, fällt ihm die Kinnlade runter

Australien - Mit Haustieren wird der Alltag nie langweilig, vor allem, wenn die Vierbeiner stiften gehen und dabei auf die verrücktesten Ideen kommen: Pitbull-Hündin Kora aus Australien hatte zum Beispiel spontan entschieden, dass es an der Zeit wäre, dass sie ihr ganz eigenes Haustier bekommt - oder besser gesagt eine ganze Schar davon!

Pitbull-Hündin Kora brachte von einem Ausflug eine Schar Hühner mit. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/bochdog13

Ihr Besitzer staunte nicht schlecht, als Kora von einem Ausflug wieder nach Hause zurückkehrte. Denn die Hündin war nicht allein zu ihm gekommen.

Im Schlepptau hatte der Pitbull nämlich kurioserweise Hühner gehabt. Gleich eine ganze Schar inklusive Hahn rannten jetzt auf der Veranda des Australiers umher. "Ich weiß nicht, wo sie herkommen", stammelt er in einem Video, was er von der urkomischen Situation aufnahm. "Leute, wo stammt ihr her?"

Diese Frage konnten ihm weder die Hühner noch seine Langfinger-Hündin beantworten. Als der Vierbeiner bemerkt, dass die Aktion bei seinem Herrchen nicht allzu gut ankommt, versucht der Pitbull ihn mit einem süßen Blick zu beschwichtigen.

Der Hundehalter entscheidet sich, über die Frage, was er jetzt tun soll, eine Nacht zu schlafen. Sollten die Federtiere am nächsten Tag immer noch da sein, würde er sie behalten, erklärt er auf TikTok.