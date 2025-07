Tierpfleger ratlos: Warum wurde der superliebe Idefix einfach ausgesetzt?

Er liebt alle Menschen und ist ein überaus freundlicher kleiner Kerl. Den süßen Malteser-Mix würde das Tierheim in Frankfurt auch an Anfänger vermitteln.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Als der Malter-Mix kürzlich als Fundhund ins Tierheim in Frankfurt am Main kam, dachten alle, dass dies sicherlich ein Versehen gewesen ist und sich seine Besitzer bald melden werden.

Eigentlich dachte man im Tierheim, dass sich Idefix' Halter sicherlich bald melden würden. Allerdings hat niemand nach dem kleinen Kerl gefragt. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Denn wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, ist der etwa vier Jahre alte Rüde äußerst freundlich und eben einfach ein liebenswerter Zeitgenosse. Allerdings trog die Hoffnung. Niemand hat sich bislang nach dem Kleinen erkundigt. Es ist also anzunehmen, dass er ausgesetzt wurde. Deshalb kann er jetzt an ein Zuhause vermittelt werden, wo man sich mehr über seine Gesellschaft freut. Und da er eben so ein durch und durch freundlicher Kerl ist, kann er auch ohne Probleme an Hundeanfänger vermittelt werden. Hunde Hündin herzlos an Autobahn ausgesetzt: Findet Maeve ihr Happy End? Hunde Frau feiert Verlobung: Doch sie ahnt nicht, was ihrem Golden Retriever hinter ihr zustößt Idefix wurde er jetzt getauft. Und dieser Name passt wirklich überaus gut zu dem Rüden, denn tatsächlich weist er große Ähnlichkeit mit seinem Namensvetter aus den "Asterix"-Comics und -Filmen auf. Da seine vorherigen Halter natürlich nicht bekannt sind, lässt sich allerdings sonst noch nicht viel über ihn sagen; etwa ob er es kennt, im Auto mitzufahren oder ob er auch für die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann.

Gerne würde das Tierheim den Malteser-Mix an eine Familie vermitteln