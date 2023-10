Hundemann leistet sich folgenschweren Fehltritt: Gibt es noch ein Happy End für Cesar?

Das Alsfelder Tierheim sucht jetzt ein neues und vor allem liebevolles Zuhause für den süßen Racker. © Tierheim Alsfeld

Seine Verträglichkeit mit anderen Artgenossen konnte noch nicht abschließend getestet werden. Bis vor Kurzem lebte er allerdings mit einem Partnerhund zusammen auf der Pflegestelle für Tiere, was so weit auch tadellos funktioniert hatte.

Doch eines Tages fand das Partner-Dasein ein abruptes Ende für die beiden, die plötzlich heftig miteinander kämpften und seitdem wieder getrennte Wege gehen. Bei der Rauferei wurde Cesar an vielen Stellen ziemlich schwer verletzt. Inzwischen hat er sich aber wieder gut erholt. Seine Verletzungen sind weitestgehend abgeheilt.

Selbst bei den anschließend nötigen und überaus unangenehmen Tierarztbehandlungen verhielt sich Cesar sehr brav und ließ alle Untersuchungen problemlos über sich ergehen. Die Tierpfleger beschreiben den Samojede-Rüden als echten Traumhund, sowohl charakterlich als auch optisch. Lediglich ein wenig liebevolle Führung würde Cesar zukünftig wohl guttun.

Aktuell lebt der Hundemann gemeinsam mit einer Hündin im Tierheim, was bislang sehr gut harmoniert. Trotzdem möchte Cesar natürlich am liebsten wieder in einem eigenen Zuhause wohnen, in dem er wertgeschätzt wird und man sich engagiert um ihn kümmert.