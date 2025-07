06.07.2025 20:54 945 Suchtrupp findet Chihuahua mitten auf Gletscher, dann wird sein Herrchen gerettet

Am Feegletscher in der Schweiz stürzte ein Mann in eine Gletscherspalte. Sein Hund rettet ihm offenbar das Leben.

Von Linda Drewanz

Schweiz - Dieser Chihuahua hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er mal zum Lebensretter wird. Der kleine Hund half in den Schweizer Alpen jetzt einem Rettungstrupp auf der Suche nach seinem Herrchen. Alles in Kürze Mann stürzt in Gletscherspalte in den Schweizer Alpen.

Chihuahua bleibt am Rand der Spalte zurück.

Hund hilft Rettungstrupp bei der Suche.

Mann wird dank Chihuahua gerettet und ins Krankenhaus geflogen.

Chihuahua verfolgt jede Bewegung der Retter. Mehr anzeigen Dieser kleine Chihuahua wich seinem verunglückten Herrchen nicht von der Seite und rettete ihm so womöglich das Leben. © Air Zermatt Der Mann war am Samstagnachmittag mit seinem kleinen Hund auf dem Feegletscher oberhalb von Saas-Fee (Kanton Wallis) unterwegs. Doch als plötzlich eine Schneebrücke brach, stürzte der Wanderer in eine rund acht Meter tiefe Gletscherspalte, wie die Flugretter von Air Zermatt mitteilten. "Während der Mann schwer erreichbar im Gletschereis feststeckte, blieb sein treuer Begleiter, ein kleiner Chihuahua, am Rand der Spalte zurück", heißt es. Glücklicherweise hatte der Mann ein Amateur-Walkie-Talkie dabei, konnte so immerhin um Hilfe rufen. Eine Person in der Nähe konnte den Notruf durch Zufall empfangen, die genaue Lage des Verunglückten blieb aber bis dahin unbekannt. Chihuahua rettete mit seiner Treue wohl das Leben seines Herrchen Das kleine Loch war kaum sichtbar. Nachdem die Retter es ausfindig machen konnten, seilten sie sich zu dem Mann ab. © Air Zermatt Eine Crew der Air Zermatt startete gemeinsam mit Spezialisten der Kantonale Walliser Rettungsorganisation 15 Uhr mit der Suche, die sich allerdings als schwierig herausstellte. Denn das Loch war sehr klein und somit auf der breiten Gletscherfläche nicht direkt sichtbar. Allerdings wurden die Retter dann plötzlich auf den kleinen Chihuahua aufmerksam, der auf einem Stein saß. "Dank des Verhaltens des Hundes konnte die Crew die genaue Unfallstelle lokalisieren." Die Spezialisten konnten sich schließlich zu dem Mann abseilen und ihn so retten. Sowohl er als auch sein Lebensretter-Hund wurden ins Krankenhaus geflogen. Hunde Besitzer wollen in den Urlaub: Was sie mit Minispitz machen, ist einfach nur skrupellos Hunde Hund starrt verzweifelt ins Leere: Aus diesem Grund bricht er zahlreiche Herzen "Der kleine Hund wich während des gesamten Einsatzes nicht von der Stelle und verfolgte jede Bewegung der Rettungsspezialisten genau", teilten die Retter mit. Mit seinem Verhalten hat der Vierbeiner seinem Herrchen möglicherweise das Leben gerettet.

Titelfoto: Air Zermatt