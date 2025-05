Alter Golden Retriever bemerkt, dass er bellen kann: Was folgt, lässt Herzen schmelzen

Surrey (England) - Reden ist Silber, Bellen ist Gold... All die Jahre war Freddie äußerst schweigsam. Der Golden Retriever aus der englischen Grafschaft Surrey schien nicht einmal zu ahnen, dass er bellen kann. Doch im stolzen Alter von dreizehn Jahren hat der Rüde eine ganz neue Seite an sich entdeckt. Und jetzt sorgt er auch noch auf TikTok für beste Laune.

Seit der vergangenen Woche geht das entsprechende Video viral, in dem der Hunde-Senior gar nicht mehr aufhören will zu bellen. Tiefenentspannt liegt Freddy auf einer Wiese, wo er in aller Ruhe bellt und bellt und bellt.

Freddie will mit dem Bellen nicht mehr aufhören. © TikTok/Screenshot/thegoldenboysfredandrocs

"Viele Kommentatoren sagen, dass er wahrscheinlich taub wird, weil ihre Hunde das auch gemacht haben", mutmaßte die Britin kürzlich in einem Interview mit Newsweek.

Eines ist sicher: Freddie, der am 3. Juni 14 Jahre alt wird, hat mit dem Clip mehr als 640.000 Klicks eingeheimst. Dazu kommen gut 100.000 Likes. In der Kommentarspalte sammeln sich zudem jede Menge Herzchen und Tränen lachende Emojis.

Der genaue Grund für sein spätes "Bell-Erwachen" dürfte unterdessen Freddies Geheimnis bleiben.

Ungewöhnlich ist es in jedem Fall. Eher selten fangen Hunde erst in so einem fortgeschrittenen Alter mit dem Bellen an.

Vielleicht hat sich die Fellnase aber auch einfach nur gesagt: Es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen.