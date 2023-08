Alter Hund wird mit jedem Tag im Tierheim trauriger: Wer rettet ihn aus seiner Lage?

Bergheim - Als Goofy im Tierheim Bergheim bei Köln eintraf, dachten die Mitarbeiter eigentlich, dass der Hund nicht lange in der Einrichtung bleiben würde. Doch dann kam alles ganz anders.

Gordon Setter Goofy lebt seit einigen Wochen im Bergheimer Tierheim. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Das hatte sich nicht nur Goofy anders vorgestellt, sondern auch seine Pfleger!

Wie die Tierretter am Dienstagabend in einem neuen Instagram-Beitrag berichtet hatten, war der elf Jahre alte Gordon Setter (eine britische Hunderasse) vor einigen Wochen "in einem äußerst schlechten Pflegezustand" im Bergheimer Tierasyl gelandet.

Demnach hatte er nicht nur verfilztes Fell und war viel zu dünn, sondern kämpfte zudem auch noch mit einer Augenentzündung. Wo Goofy vorher gelebt hatte, blieb dabei unbeantwortet.

Das Tierheim war sich zunächst sicher, dass ihr neuester Schützling nicht lange bleiben würde, da man Gordon Setter nur selten im Tierheim antrifft und die Rasse sicher eine große Fangemeinde habe.

"Aber falsch gedacht", wie sich nun herausstellte. "Bisher hat sich leider noch niemand für den bezaubernden Senior interessiert", berichteten die Mitarbeiter in ihrem neuesten Post.