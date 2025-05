Aus schlechter Haltung befreit: Chihuahuas hoffen auf Happy End

Wie es mit Katzen und Kleintieren aussieht, konnte noch nicht getestet werden. Kinder sollten in ihrem künftigen Zuhause aber nicht leben, da es die beiden gerne ruhig haben.

Zahlreiche Zebrafinken warten im Tierheim auf ein neues Zuhause. © Tierheim München

Auch andere kleine Kerlchen hoffen auf ein neues Zuhause: Momentan beherbergt das Münchner Tierheim sieben Zebrafinken.

Darunter ist Rudi, der 2023 geschlüpft ist. Von den anderen Vögeln ist das Alter unbekannt - sicher ist aber, dass sie ausgewachsen sind.

Die frechen Vögelchen werden in Gruppen oder alleine abgegeben, sofern es an ihrem neuen Platz bereits Artgenossen gibt.

Den Tieren muss bei der Haltung in einem ausreichend großen Käfig zusätzlich täglicher Freiflug in der Wohnung gewährt werden. Schöner wäre natürlich ein spezielles Vogelzimmer, in dem die Exoten sich ganztägig austoben können. Weitere Informationen zu den Haltungsanforderungen erhältst Du im Kleintierhaus.

Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/92100052 oder per E-Mail an: kleintierhaus@tierheim-muenchen.de.