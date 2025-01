Ausgesetzte Hunde irren verlassen durch die Straßen - dann gibt es einen tragischen Unfall

Einsam und allein irrte die Hündin durch die Straßen. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Doch dadurch, dass die Hündin so verängstigt war, schaffte sie es einfach nicht, den Menschen zu vertrauen.

Und so schienen die Waschbären im Park mehr Interesse an dem Käfig zu haben, als der eigentliche Schützling. Doch Selena blieb standhaft, verteidigte die Falle und gab die Fellnase nicht auf.

Und diese Geduld sollte schon bald Früchte tragen!

"[Die Hündin] ist eine Kämpferin und heute Nacht war ihre Zeit gekommen", erklärte Hall weiter. "Selena hat mir geschrieben: 'Sie ist drin [im Käfig, Anm. d. Red.]."

Kaum kam Hall daraufhin am Einsatzort an, nahm sie die Hündin an sich und konnte ihre Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Zu groß die Freude darüber, dass sie endlich in Sicherheit war.

"Ich weine noch immer", gab sie wenige Stunden nach der Rettungsaktion an.