Baby-Katze trifft nach Rettung auf Dobermann: Seine Reaktion verblüfft so viele

Nachdem Lucy im Haus angekommen war, zeigte Vierbeiner Diesel sofort riesiges Interesse an der Samtpfote und scheint sich mit ihr anfreunden zu wollen.

Doch der Vierbeiner gab nicht auf und versuchte, das Herz der Katze zu gewinnen. © Collage: Screenshot/Instagram/diesel_dobie

Während das Kätzchen auf dem Katzenkratzbaum umherklettert, versucht Dobermann Diesel immer wieder auf ganz sanfte Weise mit dem neuen Mitbewohner in Kontakt zu treten.

Lucy, die eh erst einmal im neuen Zuhause ankommen muss, scheint aber noch etwas Angst vor dem Hund zu haben und geht nicht auf die Spiel-Angebote des Vierbeiners ein. Und Diesel? Der plustert im Clip enttäuscht seine Backen auf.

Doch der schwarz-braune Hund gibt nicht auf und versucht, sich dem Kätzchen erneut zu nähern. Für diese Aktion fängt sich Diesel dann kurzerhand eine tierische Backpfeife ein. Aber auch das hält ihn nicht davon ab, bei der Katze zu bleiben - bis sie irgendwann bereit für eine Runde Spielen ist.

"Lucy war allein und verlassen, als meine Nichte und mein Neffe sie fanden", erklärt Besitzerin Hanny auf ihrer Instagramseite. "Sie war sehr, sehr klein. Ich bin so froh, dass sie nicht draußen in dieser brutalen Hitze leben muss. Ich liebe es, dass wir jetzt Spielverabredungen mit all den Fellbabys haben."

Diesel wäre ihrer Meinung nach der perfekte Katzen-Sitter, da er ein "sanfter Riese" ist.