Bei ihm gehört ein Maulkorb zur Grundausstattung: Wer gibt Hund Dom eine Chance?

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der acht Jahre alte Rüde am 14. August 2020 nach mehreren Beißvorfällen als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Der Vierbeiner hat es in sich, kann aber trotzdem zu einem tollen Begleiter für seine neuen Menschen werden. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Leinenführigkeit und der Grundgehorsam sind bei dem Mischling in Ordnung, auch wenn er in einem neuen Umfeld sicherlich noch ein wenig Training in diesen Bereichen braucht. Gearbeitet werden sollte auch an Doms Erregungskontrolle, vor allem beim Spielen.

Andere Hunde mag Dom mal mehr, mal weniger gerne. Eher fraglich ist dabei, ob er sein zukünftiges Zuhause auch mit einem Artgenossen teilen würde. Da er einen Jagdtrieb zeigt, sollte es andere Tiere auf jeden Fall nicht geben. Dasselbe gilt für Kinder.

Bis der Vierbeiner ein Zuhause findet, freut er sich auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.

Ihr seid Euch der Herausforderung bewusst und wollt Dom ein Happy End schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.