Seine Vergangenheit war traurig und schmerzhaft, doch jetzt führt Hund Hermann das beste Leben

Hermann genießt das Leben und die Meeresluft in vollen Zügen. © Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim

Den kleinen Hermann umgab im vergangenen Jahr eine rätselhafte Vergangenheit. Der zottelige Vierbeiner kam Ende 2022, kurz vor Weihnachten, als angeblicher Fundhund in das Tierheim bei Köln.

Damals hatte der Rüde extrem schlechte Zähne, die teilweise an Stumpen erinnern ließen. Insgesamt 20 Beißerchen habe man ihm damals ziehen müssen. Hinzukamen ein Hodentumor sowie ein Herzfehler.

"Hermann hatte in den ersten Wochen ein Dauerabo beim Tierarzt", erinnern sich seine einstigen Pfleger in einem aktuellen Posting an den betagten Vierbeiner.

Doch in Hermann schlummerte offenbar ein Stehaufmännchen und so kam es, dass sich bereits zwei Monate später zwei Frauchen finden ließen, welche sich in den Kleinen verguckt hatten.

Somit erlebt der Senior nun seinen zweiten Frühling. Und das nicht einmal allein. An seiner Seite hat er die zwei reizenden Hunde-Rentner Paule und Bobby.

Zu dritt machten sie kürzlich die polnische Ostsee unsicher und schnupperten Meeresluft, wie es das Tierasyl vor den Toren der Domstadt stolz berichtet.