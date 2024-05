Freundlicher Labrador-Mix einfach ausgesetzt: Wer kümmert sich jetzt um Billy?

Labrador-Mix Billy ist kürzlich als Fundhund ins Tierheim Frankfurt gekommen. Jetzt hofft man dort, ihn schnell an ein neues Zuhause vermitteln zu können.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Mit seinen sechs Jahren steht Labrador-Mix Billy mitten im Leben und laut dem Tierheim in Frankfurt am Main ist er ein wirklich "toller Hundemann". Umso erstaunlicher ist es da, dass er überhaupt im Tierheim gelandet ist.

Labrador-Mix Billy ist kürzlich als Fundhund im Frankfurter Tierheim gelandet. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Denn Billy kam kürzlich als Fundhund an und vieles deutet darauf hin, dass er einfach ausgesetzt wurde. So hat sich bis jetzt nämlich niemand beim Tierheim gemeldet und nach ihm gefragt. Deshalb soll nun also ein neues Zuhause für ihn gesucht werden, wo man ihn mehr zu schätzen weiß. Allerdings sollte dies überhaupt kein Problem darstellen, da Billy laut der Webseite des Tierheims ein so freundlicher und unkomplizierter Hund ist, dass er auch an Hundeanfänger vermittelt wird.

An Familien mit Kindern würde ihn das Tierheim ebenfalls gerne abgeben. Allerdings sollte der Nachwuchs mindestens fünf Jahre alt sein, da der Rüde eben kein kleiner Hund ist.



Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. Ob sich Billy mit Katzen verträgt, würde das Tierheim bei Bedarf testen. Der Rüde ist stubenrein, hat gelernt, an der Leine zu laufen und unternimmt gerne lange Spaziergänge. Nachholbedarf hat er allerdings bei den Grundkommandos. Diese müssten ihm noch beigebracht werden, was aber bei einem lernbereiten Hund wie Billy überhaupt kein Problem darstellen sollte.

Billy liebt es, im Wasser zu plantschen - ein typischer Labrador eben