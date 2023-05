Besitzer bringt Hund zum Friseur: Als er wenige Minuten später angerufen wird, ist er fassungslos

Es ist nicht bekannt, weshalb Ace, der Besuche beim Hundefriseur gewohnt war, plötzlich flüchtete. (Symbolfoto) © 123RF/yekatseryna

Drei Tage ist es her, seit Aces Besitzer ihn in die Obhut des Fellpfleger-Salons gab. Am nächsten Tag wandte er sich ratlos an die Reddit-Community.

Unter dem Beitrag "Hundefriseur hat meinen Hund verloren!" schilderte er, dass er seinen Hund bereits vorher in die Obhut der Tier-Friseurin gegeben hatte. "Sie arbeite zunächst von zu Hause aus und hat nun ihren eigenen Salon", schrieb der Reddit-Nutzer.

"Ich nahm meinen Hund Ace und betrat das Gebäude. Da war eine Eingangstür, ein kleines [Absperr-]Tor, hinter dem sich die Hunde aufhielten und dahinter war die Friseurstation", beschrieb der Hundehalter.

Ferner beschrieb er, dass er ein "Informationsblatt" ausfüllen sollte, das "seinen Namen, den Namen des Haustieres und den Tierarzt", abfragte, sowie die Benachrichtigung in Notfällen abklärte.

Seinen Vierbeiner in guten Händen wissend, verließ der Reddit-Nutzer den Salon... Nur, um 20 Minuten später darüber informiert zu werden, dass sein Hund Ace die Flucht ergriffen hatte.