Besitzer gibt Hund nach Jahren ins Tierheim: Der Grund zerreißt dort allen das Herz

New York City - Was für ein bitterer Abschied! Rüde Max sitzt seit Oktober 2023 im New Yorker Tierheim "Animal Care Centers of NYC" fest. Freiwillig hat sein Besitzer den Hund dort nicht abgegeben. Im Gegenteil: Seine Begründung zerriss allen das Herz.

Doch für Max lief es seitdem auch in seinem neuen "Zuhause" eher schlecht. Seine Betreuer mussten in der Zwischenzeit einige Enttäuschungen verkraften.

Weil Hunde in New Yorker Obdachlosenheimen nicht erlaubt sind, hätten sich die beiden spätestens zu diesem Zeitpunkt unter weit schlimmeren Umständen trennen müssen.

Max, der heute sechs Jahre alt ist, wurde von seinem Herrchen in größter Not ins Tierheim gegeben. Der Hundefreund wollte seinem tierischen Partner ein besseres Leben ermöglichen.

Max muss in diesem Jahr erstmal hinter Gittern bleiben. © TikTok/Screenshot/aharrisphoto

"Während seiner Zeit in unserer Obhut zeigte er einige Fälle von Ziehen an der Leine und Überreiztheit, was in Verbindung mit seiner Energie dazu führt, dass Max schlechtes Benehmen und Maulkorbverhalten zeigt", so Paul Sanders im Gespräch mit Newsweek.

Trotzdem habe der Vierbeiner schon das Interesse einiger Besucher geweckt. Doch am Ende sei immer etwas dazwischen gekommen - eben weil Max kein besonders einfacher Kandidat sei.

Sein zukünftiger Besitzer solle nach Möglichkeit keine anderen Tiere oder Kleinkinder haben. Außerdem sei es wichtig, den Hund so viel wie möglich zu beschäftigen, so Sanders.

Weiter erklärte er: "Max braucht positive Ventile für seine Energie. Er ist nicht jemand, der still sitzt, sondern wird in einem Zuhause mit jemandem aufblühen, der ihn sowohl geistig als auch körperlich aktiv hält."



Nicht einmal ein TikTok-Video mit Max, das vor anderthalb Monaten online ging und immerhin knapp 3000 Klicks hat, konnte bisher etwas an der Misere der Fellnase ändern.

Nun hoffen alle, dass der Knoten im neuen Jahr möglichst schnell platzt.