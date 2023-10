Hund "Spike" gibt sich alle Mühe: Bekommt er endlich eine zweite Chance?

Mischling Spike ist freundlich, aufgeschlossen und hat jede Menge Energie. © Tierheim München (2)

Spike wurde Ende September 2022 geboren und ist nicht kastriert. Er wiegt aktuell 25 Kilogramm und hat eine Schulterhöhe von 63 Zentimetern.

Der energiegeladene Rüde ist sowohl bei seiner Bezugsperson als auch zu Fremden immer aufgeschlossen, freundlich und sehr kontaktfreudig. Auch bei seinen Artgenossen freut sich Spike immer sehr und mag Hündinnen und Rüden gleichermaßen.

Allerdings merkt man Spike an, dass er in jungen Jahren nicht viel mit anderen Hunden zu tun hatte: So kommt seine aufdringliche Art beim Gegenüber oft falsch an.

In der Umwelt bewegt sich Spike stabil und hat keine Probleme mit Autos, Fahrradfahrern und Joggern. Grundsätzlich steht er allem Neuen zunächst aufgeschlossen und neugierig gegenüber. Über seinen Umgang mit anderen Tieren, wie Katzen oder Kleintieren, konnten noch keine Erfahrungswerte gesammelt werden.

An Grundkommandos hat Spike noch nicht viel mitbekommen: Er kennt "Sitz" und "Platz" in der Basis. Leinenführung und Rückruf sind noch eine große Herausforderung für ihn, an die er aber mit viel Motivation und Spaß herangeht.