Besitzer wollen ihn nach 13 Jahren loswerden: Kleiner Hund versteht die Welt nicht mehr

Bergheim - Vor wenigen Tagen nahm das Tierheim Bergheim einen neuen Hund bei sich auf, dessen Geschichte kaum trauriger sein könnte. Die Besitzer des Vierbeiners wollten ihn nicht mehr, dabei ist Tusik schon 13 Jahre alt.

Hund Tusik landete im stolzen Alter von 13 Jahren im Tierheim, weil seine Besitzer ihn plötzlich nicht mehr wollten. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Der Umzug ins Tierheim ist wohl für kaum einen Vierbeiner schön, ganz besonders schwerfällt jedoch älteren Tieren die Umgewöhnung an die neue Umgebung - insbesondere, wenn dafür keine triftigen Gründe vorliegen. So erging es auch Senior Tusik, der kürzlich als Neuzugang in der Einrichtung gelandet war und die Welt nicht mehr verstand.

Die betagte Fellnase kam nach Angaben der Mitarbeiter zunächst als Fundhund in die Hände der Tierretter, die dann tatsächlich rasch die Besitzer des Seniors ermitteln konnten. "Wir waren zunächst ganz entzückt", offenbarten die Mitarbeiter bei Instagram, doch "die Ernüchterung folgte auf dem Fuße".

Tusiks Halter wollten den Mischling nämlich nicht mehr zurück, übereigneten ihn daher kurzerhand ans Tierheim. Zu den Gründen der Leute war in dem Instagram-Beitrag nichts zu lesen.

So muss der drollige Rentner trotz seines stolzen Alters noch einmal ganz von vorn anfangen, ist bei den Tierrettern vorerst aber in den besten Händen.