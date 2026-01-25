Familie zieht aus und lässt trächtige Hündin zurück: Dann kommt es noch schlimmer

Irvine (Kalifornien/USA) - Diese arme Hündin wusste nicht, wie ihr geschah. Als ihre Besitzer kürzlich umzogen, ließen sie ihre Vierbeinerin einfach zurück. Tierschützerin Suzette Hall berichtete auf Instagram schweren Herzens: "Ein völlig verlassenes Haus. Ganz ohne Abschied."

Die Hündin wurde einfach zurückgelassen. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Und als wäre das nicht schon tragisch genug, war die Fellnase auch noch trächtig. Kaum hatte man sie allein gelassen, brachte sie auch schon ihre Welpen zur Welt - zusammengekauert unter dem Haus.

Das alles passierte bereits im Oktober. Die vergangenen Monate musste sich die Hündin also allein darum kümmern, ihre Kinder aufzuziehen und für sie und sich selbst genügend Nahrung heranzubringen.



Glücklicherweise wurde kürzlich eine junge Frau auf die Familie aufmerksam und machte es sich zur Aufgabe, tagtäglich Wasser und Futter vorbeizubringen. Kurz darauf rief sie Suzette Hall - und die machte sich sofort auf den Weg.

"Ich habe eine ganze Woche damit verbracht, sie in Sicherheit zu bringen."

Immer wieder rannte die ausgewachsene Hündin davon. Sie hatte das Vertrauen in die Menschen völlig verloren.