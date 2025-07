Besitzer wollen in den Urlaub: Was sie mit ihrem Minispitz machen, ist so skrupellos

Köln - Die kleine Zwergspitz-Hündin Princessa hat in ihrem jungen Hundeleben schon viel durchgemacht und landete jüngst glücklicherweise im Tierheim Köln-Dellbrück. Dort hofft die niedliche Vierbeinerin auf einen Neuanfang - und den hat Princessa wirklich mehr als verdient!

Nachdem das niedliche Hündchen und seine drei Leidensgenossen inzwischen auch offiziell zur Vermittlung freigegeben werden konnten, suchen die Tierheim-Mitarbeiter nun ein neues Zuhause für die schwarz-weiße Zwergspitzdame, in dem sie noch mal ganz von vorne anfangen kann.

Glücklicherweise wurden die vier Tiere entdeckt, umgehend sichergestellt und in die Obhut der Kölner Tierretter gegeben - wer weiß, wie die Geschichte sonst geendet wäre ...

Wie die Kölner Tierretter kürzlich auf ihrer Website berichteten, hatten die Besitzer der zwei Jahre jungen Zwergspitzdame sie zusammen mit drei Katzen in den Keller des Hauses gesperrt und waren anschließend einfach in den Urlaub gefahren!

Jahr für Jahr werden Haustiere während der Urlaubszeit herzlos von ihren Besitzern ausgesetzt - was die kleine Princessa durchgemacht hat, sorgt bei Tierfreunden jedoch für besonders großen Ärger.

Die kleine Zwergspitz-Dame sucht liebevolle neue Besitzer, die mit ihr durch dick und dünn gehen. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Obwohl Princessa in ihrem jungen Leben schon viel durchgemacht hat, schwärmten die Pfleger in den höchsten Tönen von der kleinen Vierbeinerin. So könne man über die Fellnase, die von den Mitarbeitern als "quirlige und sehr liebe Hündin" beschrieben wurde, nur Gutes berichten.

Sie kommt sowohl mit Menschen als auch mit Artgenossen wunderbar zurecht und kennt aufgrund ihrer Geschichte wohl auch das Zusammenleben mit Katzen.

Für die Vierbeinerin soll nun schleunigst ein liebevolles Zuhause bei netten Menschen gefunden werden, die viel Zeit für sie haben und nicht davor zurückscheuen, sich der intensiven Pflege ihres flauschigen Felles zu widmen. Und selbstredend ein Leben lang an ihrer Seite stehen!

Wer die niedliche kleine Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Princessa gibt's zudem auf der Website des Tierheims.