Besitzer wundern sich, was Golden Retriever immer in Couchtisch will: Dann wird ihnen alles klar

Arlington (USA) - Es ist schon eine etwas ulkige Marotte: Seit Emma bei ihren Besitzern Kevin und Katie Bubolz in Arlington, Virginia, lebt, hält sie sich regelmäßig in deren Couchtisch auf. Doch während das Golden-Retriever-Weibchen dort als Welpe noch gut hineingepasst hat, muss es sich mittlerweile regelrecht hineinquetschen. Woran das liegt, haben ihre Besitzer vergangene Woche in einem Video nachgezeichnet.