Besitzerin soll trächtigen Dackel von Kampfhund trennen: Was dann passiert, verzückt so viele

Großbritannien - Ungleicher dürfte es kaum noch gehen: American Bully Gunner lebt mit einer Dackel-Dame in Großbritannien zusammen. Als die kleine Fellnase auch noch trächtig wurde (Gunner ist nicht der Vater) sah sich das Frauchen der ungleichen Hunde einer Warnung ausgesetzt: Sie solle die beiden besser trennen, um die Welpen vor Gunner zu schützen. In den sozialen Medien hat die Britin jetzt zu einer Breitseite ausgeholt.

Stattdessen kuscheln die Vierbeiner um die Wette – auch nachdem die Welpen geboren wurden. Eine Gefahr scheint in dem viralen Hit nicht von Gunner auszugehen.

Grund dafür: Der Clip verzückt so viele User, weil er alle Klischees zu widerlegen scheint. Darin sind Gunner und die Dackel-Mama nämlich nicht voneinander getrennt.

American XL Bully Gunner zeigt der Dackel-Mama regelmäßig seine Zuneigung. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/justgunnerstunner

Gerade in Großbritannien sind American Bullys in den vergangenen Monaten und Jahren aufgrund tödlicher Angriffe auf Menschen, teilweise die eigenen Besitzerinnen, in die Schlagzeilen geraten.

Aus diesem Grund hat die britische Regierung den Besitz der Tiere in England und Wales verboten - Ausnahmeregelungen sind jedoch möglich.

Besitzer von American Bullys fühlen sich oft missverstanden. Weisen genau wie in diesem Fall mit entsprechenden Videos darauf hin, wie liebevoll die Kampfhunde sein können.

Doch eines sollte man im Hinterkopf behalten: American Bullys sind immer wieder auch nach vielen friedlichen Jahren des liebevollen Miteinanders mit ihren Besitzern aus dem Nichts zur tödlichen Waffe mutiert.