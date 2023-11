Bildschöner Hund wartet seit 5 Jahren im Tierheim auf sein Glück: Wer gibt ihm eine Chance?

Köln – Schon mehr als fünf Jahre ist es her, dass der bildschöne Hund "Digger" über Umwege im Tierheim Köln-Dellbrück gelandet ist. Seither wartet der Rüde auf liebe Menschen, die bereit sind, ihm nach einem verhängnisvollen Fehler in seiner Vergangenheit eine Chance auf einen Neuanfang zu geben.

So berichtete das Kölner Tierasyl schon vor anderthalb Jahren in einem Instagram-Posting von Diggers Geschichte und startete einen Vermittlungsaufruf.

Der energiegeladene Rüde sucht Menschen, die ihm Halt geben und ihn auslasten. © Tierheim Köln-Dellbrück

Digger habe aus einer "Übersprungshandlung" heraus seine Besitzerin angegriffen, erläutern die Pfleger. Ein schwerer Fehler, den die Frau ihrem Haustier nicht verzeihen konnte.

Sie wollte Digger wieder abgeben, jedoch war der spanische Tierschutzverein nicht bereit, die Fellnase nach der zunächst erfolgreichen Vermittlung wieder aufzunehmen. Und so landete der Rüde im Juli 2018 im Kölner Tierheim, wo er sich seither zu einem echten "Vorzeigehund" entwickelt hat.

"Bei uns zeigt sich Digger Hirtenhund-typisch sehr sportlich und reaktionsschnell", schreiben die Pfleger. Er sucht Menschen, die ihm endlich Halt geben und ihn auslasten.

Wichtig sind im Umgang mit dem achtjährigen Hirtenhund-Mix vor allem liebevolle, klare Kommunikation und vorausschauendes Handeln. Darüber hinaus verträgt sich Digger mit vielen Artgenossen gut und bindet sich sehr an seine Menschen.

Wer bereit ist, über den Fehler in seiner Vergangenheit hinwegzusehen und stattdessen mit Digger zusammen in die Zukunft zu blicken, kann per Mail Kontakt mit den Tierheim-Mitarbeitern aufnehmen und den bildschönen Vierbeiner einmal persönlich kennenlernen.