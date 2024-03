Blindem Hund droht der sichere Tod, doch dann wendet sich alles zum Guten

"Das Telefon steht seit drei Tagen nicht mehr still, seit diese Artikel veröffentlicht wurden. Ich kann gar nicht beschreiben, wie glücklich wir alle sind", sagte Kelly Magee, die Gründerin von Immingham Dogs Home.

Wie die BBC berichtete, konnten die englischen Tierschützer nun ein neues Zuhause für Benedict finden, nachdem der Vierbeiner durch mehrere Postings in den sozialen Medien die Herzen der Follower erobert hatte.

Benedict wuchs als Streuner in Rumänien auf, bevor er eines Tages von Hundefängern erwischt wurde.

Benedict wird zukünftig bei einer Frau in Nottingham leben. Diese hatte sich aus einer Auswahl von etwa 35 Bewerbungen durchgesetzt.

Mittlerweile habe sich der Hund erstaunlich gut an seine Blindheit angepasst, sagte Kelly Magee. "Er ist klug und hat schon so viel erlebt. Wir sind so froh, dass er nun nicht mehr im Tierheim leben muss, sondern ein liebevolles Zuhause gefunden hat."