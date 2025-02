Chakuza hat es faustdick hinter den Ohren - Warum er trotzdem eine Chance verdient hat

Leipzig - Im Leipziger Tierheim wartet ein ganz besonderer Vierbeiner auf die Chance in ein neues, glückliches Leben.

"Denn vom Menschen gesetzte Regeln und Grenzen sind Neuland für unsere charmante Abrissbirne", berichtet das Tierheim. So werden die Vorgaben neuer Menschen - besonders sobald sie Unsicherheit oder Schwäche zeigen - grundsätzlich immer von dem munteren Kerl hinterfragt. Daran wird momentan aber schon mit einer Trainerin gearbeitet.

Gegenüber bekannten Menschen verhält sich Chakuza zwar freundlich und anhänglich, kommt es dann aber zu Konflikten, legt er leider oft eine "Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand"-Strategie an den Tag, mit der nicht jeder klarkommt.

Wer sich also zutraut, dem Old Englisch Bulldog vieles in Sachen soziales Miteinander, Kommunikation und Regulierung der Emotionen mitzugeben, kann sich beim Tierheim für ein Kennenlerntreffen melden. Auf der Website findet Ihr alle relevanten Informationen zu Chakuza.