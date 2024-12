Chihuahua hat Herz- und Nierenprobleme: Was sein Tierheim dann für ihn tut, rührt alle zu Tränen

Pasco (USA) - Cotton Eyed Joe hat schwere gesundheitliche Probleme. Um es dem Chihuahua so schön wie möglich zu machen, lässt sich sein Tierheim immer etwas Neues für ihn einfallen.

In dem viralen Clip auf dem Instagram-Kanal "jsaraceno" ist der Vierbeiner unterwegs mit einer Mitarbeiterin, die ihn im Auto mitnimmt und dem Hund einen "Welpenbecher" mit Schlagsahne kauft - ein leckeres Dessert, das speziell für Hunde entwickelt wurde.

Da der kleine Hund aber Probleme mit seinen Nieren und dem Herzschlag hat, wirkt er schwach und kann nur noch langsam laufen. In der Hoffnung, eine Pflegestelle für ihn zu finden, hat sein Tierheim im US-Bundesstaat Washington ein Video erstellt, das den Alltag des Hundes zeigt.

Er ist der älteste Hund in seinem Tierheim und hat womöglich nicht mehr lange zu leben. Cotton Eyed Joe ist erst zwölf Jahre alt, dabei haben Chihuahuas eine Lebenserwartung von bis zu 20 Jahren.

Das Video verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und löste zahlreiche Reaktionen aus. "Dieser süße Junge verdient so viel Liebe", kommentierte ein Zuschauer, während ein anderer ergänzte: "Es ist so schwer für Hunde, im Tierheim zu sein, und noch schwerer ist es für ältere Hunde. Das bricht mir das Herz."

Tatsächlich war der virale Erfolg jedoch nicht umsonst, denn wie das Tierheim wenige Tage später gegenüber Newsweek mitteilte, konnte man eine gute Pflegestelle für Cotton Eyed Joe finden - ein warmes gemütliches Zuhause, wo es ihm sicherlich trotz seiner gesundheitlichen Lage gut gehen wird.