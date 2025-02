Cooler Kangal-Opa verbringt sein Leben im Tierheim: Darf Bulut auf ein Wunder hoffen?

Frankfurt am Main/Florstadt - Immer wieder leiden Hunde und andere Haustiere darunter, dass ihre Besitzer sich nicht in vollem Umfang klarmachen, welche Aufgaben und Verpflichtungen auf sie hereinprasseln. Davon betroffen ist auch Kangal-Rüde Bulut, der mithilfe des "Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841" eine neue Chance bekommen soll.