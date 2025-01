Dackel bekommt Wintermantel angezogen: Seine Reaktion lässt alle Herzen schmelzen

Mini-Dackel Myla erfreut sich auf TikTok großer Beliebtheit. © Montage: TikTok/mylatheminisausage

Die kleine Hündin lebt mir ihrer Familie im britischen Hereford, doch durch ihre zuckersüßen Videos ist sie mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus ein tierischer Star.

Myla, die unter anderem auch auf Facebook und Instagram ein eigenes Profil hat, ist vor allem auf TikTok ein echter Publikumsliebling. Ihrer Seite "Myla The Miniature Dachshund" folgen dort mehr als 350.000 User!

Einen Tag vorm Jahreswechsel lud ihr Herrchen einen neuen Clip (siehe unten) des Mini-Dackels hoch. Dass Dachshunde einst nur für die Jagd gezüchtet worden sind, kann man bei der Aufnahme allerdings niemand mehr erahnen.

Denn die Hündin schaut niedlich, treu und harmlos in die Kamera. Dabei trägt sie einen dicken Wintermantel - und scheint bestens gelaunt zu sein.

Ob es nun an ihrem schicken Outfit oder den liebevollen Worten ihres Herrchens - "Sieh dich nur an in deiner kleinen hübschen Jacke. Bist du bereit für den Winter?" - liegen mag, Myla ist überglücklich und führt einen kleinen Freudentanz auf, mit dem sie das Netz verzaubert.