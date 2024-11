Dackel guckt todtraurig, als Besitzer für eine lange Reise packt: Kurz darauf hüpfen Herzen

Im Interview mit Newsweek erklärte Bardsley diese Woche, warum es so schwierig gewesen war, den Rüden mitzunehmen.

Dougie wirkt sofort wie ausgewechselt, als er die frohe Kunde verstanden hat. Was folgt, sind zahlreiche Szenen, die das Herrchen, seine Partnerin Abi und Dackel Dougie zeigen.

In einem TikTok-Clip ist die Misere des Dackels zu sehen. Was für ein trauriger Hundeblick! Offenbar kennt die kleine Fellnase das ganze Prozedere, wenn ihr Herrchen sie mal wieder im Stich lässt.

Als Dougie erfährt, dass er mitkommen darf, ist er sofort Feuer und Flamme. Die Reise genießt er darauf in vollen Zügen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/dougiesdashcam

"So viele Orte sind nicht hundefreundlich, also beschloss ich, einen Van zu kaufen und ihn selbst in einen Camper umzubauen, damit ich ihn durch Großbritannien mitnehmen konnte", sagte der Hundefreund.

Dass sich diese Idee für alle Beteiligten gelohnt hat, verdeutlicht das Video, in dem pure Lebensfreude rüberkommt.

"Wir reisten vom unteren bis zum oberen Ende des Vereinigten Königreichs, besuchten einige der schönsten Strände, machten einige der landschaftlich reizvollsten Wanderungen und bestiegen sogar die drei höchsten Berge des Vereinigten Königreichs", so der 30-Jährige.

Umso mehr freut sich der Brite über den Erfolg des Videos.

Und er zieht noch ein Fazit aus der Reise, das vor allem Dackel Dougie gefallen dürfte: "Ich hoffe, das Video inspiriert mehr Menschen dazu, mit ihren Hunden in den Urlaub zu fahren, denn sie verdienen es genauso wie wir."