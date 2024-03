Hund wird gern gestreichelt und kann nicht genug bekommen: Dackel wird TikTok-Star

Mit ihrer anhänglichen Art hat Dackeldame Hershey Millionen von Internet-Nutzern begeistert. © Collage: Screenshots/TikTok/@taylordoxies

In einem rührenden Video auf dem TikTok-Kanal "taylordoxies" sieht man Dackelhündin Hershey, die sich auf einem Kissen zusammengerollt hat und die Streicheleinheiten ihres Frauchens genießt.

Doch just in dem Moment, in dem die Frau ihre Hand wegnimmt, gibt Hershey ein niedliches Geräusch von sich.

In der Bildunterschrift zu dem mehr als 7 Millionen Mal aufgerufenen Clip heißt es: "Eine Hand muss bei diesem Hund immer frei sein."

Hersheys Besitzerin weiß, dass ihr Hund im Vergleich zu vielen anderen sehr liebesbedürftig ist.

In den Kommentaren reagieren die Zuschauer begeistert auf den süßen kleinen Dackel - und teilen sogleich ihre eigenen Erfahrungen mit ähnlich anhänglichen Hunden.