Deshalb solltest Du Deinem Hund an Silvester Eierlikör geben!

Alkohol beruhigt auch Hunde. Aber: Die Dosis macht's! © Martin Kleinert

Gardinen zu, beruhigende Musik an! Tierschützer raten, Haustiere vor lauten Silvesterfeuerwerken angemessen zu schützen.

"Das Böllern mit Silvesterknallern und Raketen sorgt bei den meisten Haustieren für Angst oder sogar Panik und ist in der Regel mit großem Stress verbunden", sagte eine Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes.

Einige Tiere gerieten dadurch auch in gefährliche Situationen. Katzen könnten in Panik geraten und unüberlegt auf die Straße laufen und sich dabei tödlich verletzen, so die Sprecherin.

Um den Tieren großen Stress zu ersparen, helfen schon einfache Tricks: