Dieser Hund hat eine klare Meinung zum Streicheln - Wie schnell seine Stimmung kippt, löst Lachwellen aus

Jetzt wird Murph langsam richtig sauer. Zum Glück hat McClain erneut Erbarmen, wiederholt das Prozedere. Und so geht das Hin und Her noch eine ganze Weile weiter.

Zum Glück macht die US-Amerikanerin bald weiter. Und siehe da: Der Golden Retriever wirkt sofort wieder voll zufrieden. Aber was ist das? Schon wieder stellt das Frauchen die Streicheleinheiten ein.

In der kuriosen Aufnahme schwankt die Stimmung des Rüden stark hin und her. Als Murph von seiner Besitzerin Amber McClain (45) gestreichelt wird, "lächelt" er glückselig. Doch kaum hört sie auf, verfinstert sich seine Miene.

Was soll das?! Kaum hört Frauchen Amber McClain (45) auf, zu streicheln, setzt Murph einen vorwurfsvollen Blick auf. © Screenshot/TikTok/@murphsmom2021

"Wir scherzen immer, er sei ein 'Muttersöhnchen'", sagte die zweifache Mutter kürzlich in einem Interview mit Newsweek. Murph folge ihr schon seit seinen Welpentagen überall hin. Außerdem habe ihr Golden Retriever eine Abneigung gegen Smartphones und Co.

Bei seiner Ablehnung von allem, was sein Frauchen vom Streicheln abhält, geht Murph teilweise sogar ziemlich rabiat vor.

"Wenn ich auf mein Handy schaue, kommt er oft und reißt es mir mit der Schnauze aus der Hand. Ich arbeite von zu Hause aus, und oft, wenn ich mit meinem Laptop auf der Couch sitze, kommt er zu mir und setzt sich zwischen mich und den Bildschirm auf meinen Schoß", sagte die 45-Jährige dem US-Magazin.

Doch zum Glück gibt es am Ende auch eine gute Nachricht: Der Golden Retriever ist nicht immer so. "Er macht das zwar ziemlich oft, aber nicht jedes Mal", so McClain.