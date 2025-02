Dobermann-Hündin herzlos ausgesetzt - schockierende Details sorgen für Empörung!

Dobermann-Hündin Zera ist schätzungsweise im Juni 2024 geboren und damit gerade einmal etwa acht Monate alt. © Instagram/Hundehaus Tierheim Mainz

Junghündin Zera wurde herzlos vor dem Tierheim ausgesetzt. Bei Minusgraden band man sie rücksichtslos am Zaun des Tierasyls an und überließ sie ihrem Schicksal.

Trotz ihrer verstörenden Vergangenheit hat sich Zera ihr positives Wesen bewahrt.

Zwar ist sie gegenüber Fremden zunächst ein wenig skeptisch und unsicher, aber sobald sie auftaut, zeigt sie ihren wahren Charakter - verspielt, lebensfroh und mit einem frechen Charme, der ihre Bezugspersonen immer wieder zum Lachen bringt.

Auch mit Artgenossen versteht sich Zera gut. Die Grundkommandos beherrscht sie bereits, allerdings muss an ihrer Leinenführigkeit noch gearbeitet werden.

Im Freien reagiert die Fellnase aktuell auf viele Reize und zieht stark an der Leine. Joggern und Radfahrern möchte sie manchmal sogar gerne hinterherjagen. Hier besteht also noch deutlicher Nachholbedarf - mit konsequentem Training sind aber auch solche Situationen in den Griff zu bekommen.