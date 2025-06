"Eierkopf" auf großer Fahrt: Süßer Hund sorgt für schockverliebte Reaktionen

New York City (USA) - Auch 2025 sind Hunde - und Katzenvideos immer noch das Nonplusultra in den sozialen Medien. Doch wie krass ein kurzer Clip ihres English Cocker Spaniel einschlägt, hätte das Frauchen des kleinen "Crews" wohl trotzdem nicht erwartet. Das Netz reagierte schockverliebt auf den Anblick des braven Vierpfoters.

Crew wurde quasi über Nacht zum Star. © Montage: TikTok/captainxcrew

Gemeinsam mit seinem Bruder "Captain" - einem Grossen Schweizer Sennenhund - macht Crew die Straßen der Weltmetropole New York City unsicher. Auf ihrer eigenen TikTok-Seite werden sie von ihrem Frauchen als "die süßesten Brüder in NYC" gefeiert. Regelmäßig begeistern sie dort abertausende User.

Doch aktuell hat Cocker Spaniel Crew seinem Bruder das Rampenlicht geklaut - und zwar so richtig! Alles begann damit, dass sein Frauchen in der vergangenen Woche nichtsahnend einen Clip des süßen Hundes hochlud.

Die Aufnahme schlug auf TikTok ein wie eine Bombe, obwohl sie grade einmal acht Sekunden dauert. Dabei ist Crew neben seiner Besitzerin im Auto zu sehen, wie er niedlich den Beifahrer gibt.

Voller Liebe schaut er sein Frauchen an, während sie ihm zärtliche den ovalen Schädel streichelt. Als sie damit aufhört, schaut Crew sie kurz etwas vorwurfsvoll an, ehe er seine treuen Äuglein in Richtung der Windschutzscheibe richtet. "Mein hübsches kleines Baby", steht neben dem Video geschrieben.

Der kurze Anblick reicht offensichtlich aus, um im Netz für herzförmige Augen und Begeisterung zu sorgen. Doch es gibt auch einige freche Kommentare.