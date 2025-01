Ein Anruf änderte alles: So fand ein verwahrloster Hund sein Glück!

USA - Es war ein trauriges Schicksal, das einen Beagle ereilte. Er war monatelang an einer Kette angebunden, ohne Zuhause und ohne Essen. Doch der kleine Hund erlebte ein wahres Weihnachtswunder .

Der kleine Hund Copper wurde jahrelang an einer zu kurzen Leine gehalten, ohne Futter und ohne Schutz. © Screenshot/PETA

Der Beagle, der den Namen Copper trägt, war stark abgemagert, seine Rippen und Hüftknochen stachen deutlich hervor.

Dass es dem kleinen Hund nicht gut ging, bemerkten auch die Einwohner eines Dorfes im US-Bundesstaat Virginia.

Ohne lange zu zögern, rief ein Mann anonym Tierschützer an, da er sich um das Wohlergehen des Hundes sorgte. Er gab an, dass Copper an einer lediglich 1,20 Meter langen Leine angebunden war und nicht einmal Wasser zur Verfügung hatte.

Wie es der Zufall wollte, waren gerade einige Mitarbeiter der Organisation PETA in der Stadt, da sie Katzen und Hunde kostenlos sterilisierten. Schnell machten sich zwei Mitarbeiter auf den Weg zu dem verwahrlosten Hund.

Als sie ankamen, war Copper erstaunlich gutmütig und ließ sich helfen. Der niedliche Vierbeiner wurde sofort tierärztlich versorgt, wobei festgestellt wurde, dass der achtjährige Hund von Parasiten befallen war.