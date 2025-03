Ein Jahr in Sekunden: Kleinkind und Deutsche-Dogge-Welpe lassen so viele Herzen höher schlagen

USA - Erst so winzig, dann so groß: In nur 37 Sekunden fasst ein Instagram-Video das erste gemeinsame Jahr von Welpen-Mädchen Millie und dem kleinen Noah (3) aus den USA zusammen. Während Millie selbst im Vergleich zu dem kleinen Jungen in der ersten Szene noch winzig wirkt, dreht sich der Wind in dem Feelgood-Video ganz schnell. In jedem Fall lassen die Deutsche Dogge und der süße Fratz reihenweise Herzen höher schlagen.