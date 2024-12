Er hat eine Zwangsstörung: Langschläfer Ice sucht ein tolles Zuhause

Hamburg - Wer gibt dem fünfjährigen Rüden eine Chance? American-Staffordshire-Pitbull-Terrier-Mischling Ice aus dem Tierheim in Hamburg sucht nach einem tollen neuen Zuhause.

American-Staffordshire-Pitbull-Terrier-Mischling Ice aus dem Hamburger Tierheim sucht ein tolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 2. April dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße, da die Haltung in seinem alten Zuhause für ihn nicht optimal war.

Unglücklicherweise leidet der Mischling unter einem zwanghaften Verhalten: Er dreht sich um sich selbst, beißt sich in seine Rute und bellt unentwegt. Der Tierheim-Alltag verstärkt das noch zusätzlich.

Deshalb befindet sich Ice mittlerweile auf einer Pflegestelle, wo er eine ganz andere Seite von sich zeigt: In einem ruhigen Zuhause kann die Fellnase richtig gut entspannen. Er ist ein absoluter Langschläfer, der gerne kuschelt und lange Spaziergänge liebt.

Wenn aber mal Besuch kommt oder ihm etwas einfach zu lange dauert, kommt wieder das zwanghafte Verhalten durch. Interessenten sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ice nicht sonderlich stressresistent ist und eine schwache Impulskontrolle hat.