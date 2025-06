Er hat einen letzten Wunsch: Hund Lucky will nicht im Tierheim sterben

Border-Collie-Mischling Lucky aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 22. Mai dieses Jahres in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße. Dort will die Fellnase aber nicht allzu lange bleiben.

Seinen Pflegern gegenüber präsentiert sich Lucky alles andere als groß, schwarz und gefährlich: Er ist freundlich, verschmust und lammfromm. Lediglich bei Tierarztbesuchen kann er ein wenig bockig werden.

Im Tierheim geht der zwölf Jahre alte Mischling am liebsten im Teich baden oder mit seinen Gassigehern eine schöne Runde spazieren. Zudem läuft er in einer gemischten Hundegruppe mit, ist mit Artgenossen also verträglich.

Da seine Knochen schon ein wenig in die Jahre gekommen sind, wäre ein ebenerdiges Zuhause für den Oldie optimal. Wie die Vergangenheit zeigte, wäre Lucky auch als Familienhund gut geeignet.