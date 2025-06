Er hat einen letzten Wunsch: Hunde-Opa Yankee will nicht im Tierheim sterben

Hamburg - Wer erfüllt ihm seinen letzten Wunsch? Cocker Spaniel Yankee lebt seit rund drei Monaten in Hamburg im Tierheim. Sterben will er dort aber nicht.

Cocker Spaniel Yankee aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem letzten Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der 15 Jahre alte Vierbeiner kam am 20. März dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße, da sich seine Besitzer nicht mehr ausreichend um ihn kümmern konnten. So schreibt es der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website.

Trotz seines Alters präsentiert sich Yankee agil und lebensfroh. Er geht gerne flotte Runden spazieren oder lässt sich in der Sonne den Pelz kraulen. Wirklich zur Ruhe kommt der Hunde-Opa eigentlich nur, wenn er schläft.

Im Tierheim läuft der Rüde in einer gemischten Hundegruppe mit, von seinen Artgenossen nimmt er allerdings nicht sonderlich viel Notiz. Bei Menschen sieht das grundsätzlich ganz anders aus.

Für seinen Lebensabend wünscht sich Yankee ein liebevolles Zuhause, in dem er idealerweise keine Treppen mehr steigen muss und in dem es nicht allzu viel Trubel gibt.