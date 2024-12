Er hat einfach kein Glück: Tollpatschiger Hund kommt schon wieder aus Vermittlung zurück

Simba ist erst ein Jahr alt, hatte in seinem kurzen Hundeleben aber schon richtiges Pech. © Tierheim Bergheim/Website

Wie das Tierheim Bergheim am Samstag in seinem neuesten Instagram-Post offenbarte, trägt der schwarze Mischling in der Einrichtung mittlerweile den Beinamen "Pechvogel" - und das aus gutem Grund. Denn Simba hat in seinem ersten Lebensjahr "schon in mehr Körbchen geschlafen als so mancher Artgenosse in seinem ganzen Leben", berichten seine Pfleger.

Der tollpatschige Schäferhund-Mix kam im Oktober 2023 in Russland zur Welt, ehe er von dort aus nach Deutschland vermittelt wurde - lange währte das Glück bei seinen neuen Besitzern aber nicht.

Aus Überforderung gaben sie den temperamentvollen Hund wenig später im Bergheimer Tierheim ab, wo Simba dann einige Zeit warten musste, bis er tatsächlich erneut adoptiert wurde. Doch auch Vermittlungsversuch Nummer zwei scheiterte, "weil die Leute mit seinem Temperament nicht klarkamen", so die Tierretter.

"Sie waren mit ihm in einer Hundeschule, wo er viele Kommandos gelernt hat, aber dennoch kamen sie mit seiner ungestümen Art nicht zurecht", heißt es auf der Website der Tierretter.

Getreu dem Motto "Aller guten Dinge sind drei" hofft der Vierbeiner nun auf die nächste Vermittlungschance - diesmal soll sein Auszug aus dem Tierheim aber für immer sein!