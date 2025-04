Er hatte keine Wahl: Besitzer muss treue Hündin für immer verlassen - "Es war herzzerreißend"

Bergheim - Was für eine traurige Geschichte: Mit 13 Jahren landete Hündin Yanni in dieser Woche im Tierheim Bergheim, nachdem ihr Besitzer sich schweren Herzens von seiner geliebten Vierbeinerin trennen musste. Der Abschied fiel dabei nicht nur Yannis Herrchen unglaublich schwer.

Ihr Besitzer gab die Hündin schweren Herzens im Tierheim Bergheim ab, weil er sich nicht mehr um Yanni kümmern konnte. © Instagram/tierheim_bergheim

Täglich nehmen die Mitarbeiter Tiere bei sich auf, die aus den unterschiedlichsten Gründen in der Einrichtung landen. Manche Fälle, wie der von Yanni, gehen den Bergheimer Tierrettern jedoch ganz besonders unter die Haut, wie diese am Dienstag in einem neuen Instagram-Post offenbarten.

"Die kleine Hündin wurde letzten Samstag von ihrem sehr traurigen Besitzer gebracht, mehrere Schicksalsschläge hatten ihn zu diesem Schritt gezwungen", schilderte das Tierheim und teilte dazu auch ein Foto der Vierbeinerin, die mit traurigen Augen in die Kamera schaute.

Nachdem Yannis Herrchen gegangen war, wurde die kleine Hündin ziemlich unruhig, verstand die Welt nicht mehr und suchte bis spät in die Nacht überall nach ihrem Besitzer, wie die Mitarbeiter berichteten: "Es war herzzerreißend."

So hat das Tierheim nur einen Wunsch: so schnell wie möglich ein neues Zuhause für die 13 Jahre alte Fellnase zu finden, in dem sie jede Menge Zuwendung und Fürsorge bekommt.