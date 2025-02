Er sitzt schon seit anderthalb Jahren im Tierheim: Wer gibt Lucky eine Chance?

Hamburg - Gibt es für Lucky noch ein Happy End? Der Mischlingsrüde sitzt schon seit etwa anderthalb Jahren im Tierheim in Hamburg . Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.

Mischlingsrüde Lucky sitzt schon seit anderthalb Jahren im Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die sieben Jahre alte Fellnase kam am 11. August 2023 ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Seitdem wartet Lucky darauf, dass ihm jemand eine Chance gibt.

Seine Pfleger beschreiben den Mischling als selbstbewussten Hund, der allerdings noch erzogen werden muss. Demnach weiß Lucky ziemlich genau, was er will - und auch, was nicht.

Mit immer gleichen Routinen hat der Rüde offensichtlich so seine Probleme, dann kommt irgendwann der Griesgram in ihm heraus. Und wenn er schlechte Laune hat, weiß er leider auch seine Zähne einzusetzen.

Hat Lucky aber gute Laune, ist er laut Beschreibung ein wirklich lustiges Kerlchen, das jeden Spaß mitmacht. Grundsätzlich hat er auch durchaus Interesse an Kooperation mit seinen Menschen und genießt deren Nähe sehr.