Er sitzt schon seit neun Monaten im Tierheim: Gibt es für Chicco noch ein Happy End?

Hamburg - Wer schenkt dem treuen Vierbeiner ein neues Zuhause? American-Staffordshire-Terrier-Mischling Chicco sitzt bereits seit neun Monaten im Tierheim in Hamburg .

Chicco ist in alltäglichen Situation manchmal etwas unsicher, zum Beispiel beim Staubsaugen. Da er seine Unsicherheit hauptsächlich durch nervöses Herumspringen oder Spielaufforderungen zeigt, ist es wichtig, seine Körpersprache lesen zu können.

Dabei muss beachtet werden, dass die Fellnase Zeit braucht, um Vertrauen zu neuen Menschen aufzubauen. Erst wenn das geschehen ist, kann der Mischling sein wahres Ich zeigen: Er ist verspielt, verschmust und am liebsten überall dabei.

Wie der Tierschutzverein der Hansestadt auf seiner Website schreibt, kam der Rüde am 6. Februar dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstaße, da etwas zu viel Listenhund in seinen Genen steckt.

Der Vierbeiner hat seinen Wesenstest bestanden und sucht ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Generell neigt Chicco dazu, in aufregenden Situationen hektisch zu werden. Dann kann er sich auch schlecht konzentrieren. Wenn man hier aber die nötige Konsequenz an den Tag legt, ist er durchaus in der Lage, sich zurückzunehmen.

Was der Vierbeiner vor allem liebt, sind ausgedehnte Spaziergänge im Grünen. Dabei ist er auch entspannt, solange man keinen anderen Hunden begegnet. Da er Frust nicht aushalten kann, fängt Chicco dann gerne an zu jammern oder an der Leine zu ziehen.

Mit Weibchen ist der Mischling in der Regel sehr verträglich, bei anderen Rüden kommt es auf die Sympathie an. Kleintiere oder Katzen sollte es in einem neuen Zuhause nicht geben, weil Chicco durchaus jagdlich interessiert sei.

Mit dem nötigen Training kann der Vierbeiner ein Hund werden, der mit einem durch dick und dünn geht. Interesse? Chiccos kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme sind auf hamburger-tierschutzverein.de zu finden.