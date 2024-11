Er wurde misshandelt: "Riesenbaby" Keule hofft auf ein Happy End

Hamburg - Gibt es ein Happy End für Keule? Der American-Staffordshire-Terrier-Pitbull-Mischling aus dem Tierheim in Hamburg wurde von seinem früheren Halter missbraucht. Jetzt sucht der Vierbeiner ein neues Zuhause.

American-Staffordshire-Terrier-Pitbull-Mischling Keule ist seit einem halben Jahr im Tierheim in Hamburg untergebracht. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Fellnase am 3. Juni dieses Jahres als behördliche Sicherstellung in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße. Geboren wurde der Kraftprotz im Jahr 2017.

Aufgrund seiner Vergangenheit und des Missbrauchs in seinem alten Zuhause reagiert der Hund laut den Pflegern sehr unsicher auf laute Schimpfereien in seine Richtung. Auch vor Gegenständen, die vermeintlich auf ihn gerichtet werden, weicht er zurück.

Gegenüber seinen Bezugspersonen verhält sich Keule trotz allem unglaublich lieb und anhänglich. Von den Tierheim-Mitarbeitern wird er deshalb auch als "großes Riesenbaby" beschrieben.

Der Rüde ist sehr intelligent und hat Spaß daran, gefordert und beschäftigt zu werden. Er wird zudem als lernwillig beschrieben und versteht schnell, was von ihm erwartet wird. Das Training mit Keule bringt entsprechend sehr viel Freude.