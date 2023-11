Familie bringt kranken Hund zum Einschläfern in Tierklinik: Doch dann kommt alles anders

Benton (Louisiana) - Schlimm sah er aus, als er in einer Tierklinik abgegeben wurde. Ganz offensichtlich hatten die Besitzer ihren Hund Barnacle aufgegeben. Doch anstatt das arme Geschöpf einzuschläfern, so wie es seine Familie wollte, entschied sich der Tierarzt für einen anderen Weg. Heute ist der Rüde nicht mehr wiederzuerkennen.

Barnacle war von seiner Krankheit gezeichnet, als er zum Tierarzt kam. © Facebook/Screenshot/Ninna's Road to Rescue

Ninna Lopez, Gründerin und Präsidentin des Tierheims "Ninna's Road to Rescue in Louisiana", das in Benton sitzt, sprach kürzlich mit Newsweek über die rührende Geschichte des Hundes.

Demnach leidet der Vierbeiner an Demodex Räude. Dabei handelt es sich um eine nicht ansteckende Hautkrankheit, die durch Milben verursacht wird.

"Glücklicherweise wird die Milbe inaktiv, wenn der Hund richtig behandelt und medizinisch versorgt wird", erklärte Lopez dem US-Magazin. Das hatte Barnacles Besitzer offenbar nicht interessiert.



Statt die Fellnase zu behandeln, ließen sie zu, dass sich die Räude immer weiter ausbreiten konnte. Das arme Tier hatte kaum noch Haare, war gezeichnet von der Krankheit, als sie es loswerden wollten.

Neben dem fehlenden Fell waren Barnacles Augen geschwollen, blutige Kratzwunden zierten sein Gesicht. Doch all das ist heute Vergangenheit.