Familie sucht Hund schon eine Woche: Als es nachts klingelt, sind sie sprachlos

Clay County (Florida) - Plötzlich war sie weg: Athena verschwand am 15. Dezember aus ihrem Zuhause in Clay County, Florida. Die Familie des Husky-Schäferhund-Mischlings stand danach Kopf. Verzweifelt versuchten Brooke Comer, ihr Mann und die beiden Kinder alles, um ihre geliebte Fellnase wiederzufinden. Neun Tage später sollte es ihnen um 2.30 Uhr in der Nacht die Sprache verschlagen.