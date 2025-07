Familie wundert sich, dass älterer Hund nicht mit Welpen spielen will: Wenig später stockt ihnen der Atem

Als Berner Sennenhund "Bunsen" plötzlich nicht mehr mit Welpe "Bernoulli" spielen wollte, ahnte noch keiner, was dahintersteckte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/bunsenberner.bmd

Was nämlich keiner ahnte: Der ältere Hund war in diesem Moment völlig unbemerkt dem Tode nahe.

Zusammen mit seinen tierischen Mitbewohnern Beaker, Bernoulli und Ginger erlangte Bunsen in den letzten Jahren auf Social Media eine große Fangemeinschaft. Ihre Halter hatten es sich zur Aufgabe gemacht, neben dem normalen Alltag der Vierbeiner auch interessante wissenschaftliche Fakten zu teilen.

So war es an jenem Tag keine Besonderheit, als Bunsens Herrchen ihn mit dem Handy filmte. Während der Aufnahme fiel dem Kanadier aber auf, dass der Berner Sennenhund nicht mit dem kleinen Welpen Bernoulli spielen wollte, der in diesem Moment an seiner Seite klebte und bettelte.

Nur drei Tage später sollte sich herausstellten, warum sich Bunsen plötzlich so distanziert verhielt: Der Vierbeiner war todkrank!

Kurz nach der Aufnahme bemerkten seine Besitzer, dass sein Kopf zusammenzufallen schien. Als er sich anschließend unkontrolliert übergeben musste und sich nicht mehr hinlegen konnte, eilte man mit ihm sofort ins Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass im Körper des Hundes unbemerkt eine riesige Zyste herangewachsen war.