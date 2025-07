Mara verlor ihr Zuhause, jetzt leidet das Podenco-Mädchen im Tierheim

Gerne würde man sie im Tierheim deshalb an ein Zuhause mit Hundeerfahrung - am besten mit Podencos - vermitteln. Aufgrund ihres unkomplizierten und freundlichen Wesens würde sie aber auch an engagierte Hundeanfänger abgegeben werden.

Trotz ihres fortgeschrittenen Alters bewegt sich Mara sehr gerne und viel und möchte beschäftigt werden. © Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V.

Darüber hinaus merken die Tierpfleger auf der Webseite an, dass Mara rassetypisch einen ausgeprägten Jagdtrieb besitzt und deshalb generell angeleint geführt werden sollte. An der Leine laufe sie auch ausgesprochen gut.

Mit anderen Hunden sei sie grundsätzlich verträglich. Allerdings merke man ihr an, wenn ihr ein Artgenosse nicht ganz so sympathisch sei. Sie könne zwar durchaus mit anderen Hunden in einem Haushalt leben, am besten sollten diese aber zur selben oder einer ähnlichen Rasse gehören.

Da sich Mara sehr schwer damit tue, alleine zu bleiben, sollte in ihrem neuen Zuhause möglichst immer jemand in ihrer Nähe sein können.

Wer die Hündin kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Marburg über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.

Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.