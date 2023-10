Feuerwehr rettet Jagdhund nach drei Tagen aus dunkler Höhle: Doch er war nicht allein!

Jagdhund Charlie war für drei Tage zusammen mit einem Bären in einer Höhle gefangen, ehe er gerettet werden konnte. © Screenshot/Facebook/Waldens Creek Volunteer Fire Departement

Nur wenige Meter tiefer in der Höhle schlief ein rund 90 Kilogramm schwerer Bär, teilte das "Waldens Creek Volunteer Fire Departement" am Donnerstag auf Facebook mit.

Solange sich der Bär noch dort aufhielt, konnten die Feuerwehrleute nicht zu Charlie herabsteigen. Der Hund musste in zwölf Metern Tiefe weiter ausharren.

In der Zwischenzeit installierten die Kameraden einige Kameras am Gestein, um zu überwachen, wann der Bär die Höhle verlässt. Am Donnerstag war es dann so weit.

Nachdem Charlie insgesamt drei Tage in gefährlicher Gesellschaft gefangen war, konnte er schließlich gerettet und mit seinem Herrchen wiedervereinigt werden.