Fingerspitzengefühl gefragt! Wer kann Jangos Vertrauen gewinnen?

Dem sechsjährigen Jango falle es schwer, Vertrauen zu gewinnen. Er sucht ein Zuhause, in dem er sich endlich fallen lassen kann. © Bildmontage: Tierheim-Delitzsch.de

Menschen zu vertrauen sei etwas, das dem sechsjährigen Jango aus dem Tierheim Delitzsch (Nordsachsen) schwerfalle.

So fange er nur langsam an, sich bekannten Personen gegenüber zu öffnen. Anfänglich habe sich diese Unsicherheit darin gezeigt, dass der Mischling aus Panik nach vorn ging, so das Tierheim.

Aus diesem Grund benötige es viel Training, Zeit und vor allem Fingerspitzengefühl, um sein Vertrauen zu gewinnen.

Trotz alledem verdient auch er ein Zuhause, in dem er sich endlich pudelwohl fühlen und seine Ängste vergessen kann.

Im Gegensatz zu Katzen seien Artgenossen und Kinder ab zehn Jahren für ihn kein Problem.

Für Jango wünschen sich die Delitzscher Tierhelfer einen Partner, der ihm Sicherheit bietet und ihm viel Verständnis und Geborgenheit vermittelt.