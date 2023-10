Hündin landet mit gerade acht Monaten im Tierheim: Wer kümmert sich um die süße "Pepsi"?

Frankfurt am Main - Hundemädchen "Pepsi" ist gerade mal acht Monate alt und schon im Frankfurter Tierheim gelandet. Dort hofft man nun, möglichst bald ein neues Zuhause für den Labrador-Mix zu finden.

"Pepsis" Vorbesitzer hatten wohl unterschätzt, dass man für einen Hund eben genügend Zeit braucht. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

"Pepsi" wurde abgegeben, weil ihre vorherigen Halter einfach nicht genügend Zeit für sie hatten. In diesem Zusammenhang betonen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, dass hier offenbar wieder einmal unterschätzt wurde, dass aus putzigen kleinen Welpen eben schnell anspruchsvolle Junghunde heranwachsen, die angemessen gefordert und gefördert werden wollen.

Diese Bedürfnisse wurden bislang bei "Pepsi" leider kaum erfüllt. So müsse sie noch das Hunde-ABC erlernen. Auch stubenrein sei sie noch nicht wirklich. Alleine zu Hause bleiben könne sie darüber hinaus auch noch nicht. Dies müsse ebenfalls noch in kleinen Schritten eingeübt werden, damit sie in der Wohnung kein Chaos anrichte.

Allerdings sei "Pepsi" laut dem Tierheim sehr unkompliziert und auch lernwillig, weshalb die Mitarbeiter sicher sind, dass sie all das Versäumte schnell nachholen werde.



Deshalb würde sie das Tierheim auch an Hundeanfänger vermitteln. Allerdings sollten sich diese im Klaren darüber sein, dass sie genügend Zeit zur Verfügung haben, um sich um das Hundemädchen zu kümmern. Auch wird der Besuch einer Hundeschule empfohlen.